Зеленський у Давосі зустрінеться з Трампом перед переговорами делегації США з Путіним, - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 22 січня, зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Давосі для обговорення мирного плану щодо завершення війни Росії проти України, повідомляє Axios з посиланням на неназваного українського чиновника.

За даними видання, зустріч запланована на близько полудня і має відбутися до того, як спецпосланці Білого дому Стів Віткофф і Джаред Кушнер вирушать до Москви на переговори з кремлівським лідером Владіміром Путіним. Обидві зустрічі будуть присвячені обговоренню параметрів мирного врегулювання.

Зеленський раніше не підтверджував свою участь у форумі в Давосі та напередодні заявляв, що не бачить сенсу в поїздці без чітких політичних результатів для України. За його словами, Київ очікує не декларацій, а реальних рішень щодо безпеки, підтримки та припинення війни. Саме можливість прямої розмови з президентом США щодо мирного плану стала ключовою умовою участі Зеленського у форумі.

Українська сторона розраховує донести до Трампа своє бачення врегулювання війни, зокрема питання безпекових гарантій, недопущення замороження конфлікту та неприйнятності будь-яких домовленостей за спиною Києва.

Водночас у Москві 22 січня очікують зустріч Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з Владіміром Путіним. За даними західних ЗМІ, Кремль уже отримав неофіційний проєкт мирного плану, узгоджений Україною та європейськими партнерами, і сприймає майбутні переговори як можливість внести власні корективи.

Очікується, що американські посланці намагатимуться з’ясувати готовність Москви до компромісів і межі поступок, тоді як Київ побоюється спроб нав’язати сценарій швидкого припинення бойових дій без чітких гарантій безпеки та відповідальності Росії.