Зеленський та Трамп зустрінуться у Швейцарії: офіційні подробиці від Офісу Президента

Президент України Володимир Зеленський прибув до Швейцарії для участі у щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ). Про це журналістам повідомив речник президента Сергій Никифоров.

Однією з ключових подій візиту стане двостороння зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом. За словами речника, лідери планують обговорити актуальні питання співпраці та безпекову ситуацію.

Деталі зустрічі:

Час: орієнтовно о 14:00 за київським часом.

Місце: Давос, Швейцарія.

Окрім переговорів із Трампом, програма президента включає низку зустрічей із лідерами інших держав та представниками міжнародного бізнесу для залучення інвестицій та підтримки України.