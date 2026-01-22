﻿
Полiтика

Зеленський та Трамп зустрінуться у Швейцарії: офіційні подробиці від Офісу Президента

Зеленський та Трамп зустрінуться у Швейцарії: офіційні подробиці від Офісу Президента

Президент України Володимир Зеленський прибув до Швейцарії для участі у щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ). Про це журналістам повідомив речник президента Сергій Никифоров.

Однією з ключових подій візиту стане двостороння зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом. За словами речника, лідери планують обговорити актуальні питання співпраці та безпекову ситуацію.

Деталі зустрічі:

  • Час: орієнтовно о 14:00 за київським часом.

  • Місце: Давос, Швейцарія.

Окрім переговорів із Трампом, програма президента включає низку зустрічей із лідерами інших держав та представниками міжнародного бізнесу для залучення інвестицій та підтримки України.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

ДавосТрампЗеленськийзустріч Зеленського з Трампом
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Зеленський у Давосі зустрінеться з Трампом перед переговорами делегації США з Путіним, - ЗМІ
Полiтика 21.01.2026 19:42:45
Зеленський у Давосі зустрінеться з Трампом перед переговорами делегації США з Путіним, - ЗМІ
Читати
Україна та Румунія узгодили нову дорогу до кордону «Порубне – Сірет»
Економіка 21.01.2026 19:01:52
Україна та Румунія узгодили нову дорогу до кордону «Порубне – Сірет»
Читати
Путін отримав мирний план України, але Кремль незадоволений його змістом
Полiтика 21.01.2026 18:50:50
Путін отримав мирний план України, але Кремль незадоволений його змістом
Читати

Популярнi статтi