Березнева індексація: на скільки зростуть пенсії та кому не потрібно відвідувати ПФУ

Весна принесла українським пенсіонерам планове підвищення виплат. Попри виклики воєнного стану, держава забезпечила необхідний ресурс для соціальної підтримки громадян. Головна особливість цьогорічного перерахунку — максимальна автоматизація: пенсіонерам не доведеться витрачати час на черги та бюрократичні процедури.

Індексація на 12%: як зміняться виплати

З 1 березня в Україні офіційно розпочався процес масштабної індексації пенсій. Розмір підвищення становить 12%. Це рішення уряду спрямоване на компенсацію інфляційних процесів минулого року та підтримку купівельної спроможності громадян.

У профільному міністерстві запевняють, що фінансова стабільність системи повністю забезпечена. Пенсійний фонд України (ПФУ) має достатньо коштів у бюджеті для своєчасної виплати оновлених сум у повному обсязі.

Чому не варто йти до сервісних центрів

Одним із найпоширеніших питань серед літніх людей є необхідність подання додаткових документів. Уряд надав однозначне роз’яснення: відвідувати відділення ПФУ чи подавати будь-які заяви для отримання надбавки не потрібно.

Процес перерахунку відбувається повністю автоматично. Система оновлює дані на основі вже наявної інформації про страховий стаж та попередній розмір виплат кожного пенсіонера. Оновлені суми надійдуть на банківські картки або через відділення "Укрпошти" у звичні для кожного громадянина дати.

Хто не отримає надбавку в березні

Попри масовий характер індексації, існують законодавчі винятки. Підвищення не торкнеться громадян, яким пенсію було призначено за зверненнями, що надійшли протягом поточного 2026 року.

Такий підхід пояснюється тим, що при призначенні нових виплат у 2026 році вже враховано найактуальніші показники середньої заробітної плати та прожиткового мінімуму. Отже, ці пенсії вже відповідають сучасному економічному рівню і додаткового коригування наразі не потребують.

Перспективи: підготовка до великої реформи

Березневе підвищення є лише частиною ширшої стратегії уряду. Наразі триває робота над фундаментальною пенсійною реформою, покликаною зробити систему фінансово стійкою на десятиліття.

До Верховної Ради планують подати комплексний законопроєкт, який передбачає: