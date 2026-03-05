Уряд виділить щонайменше 10 млрд грн на ремонт доріг, – Свириденко

Кабінет Міністрів України планує спрямувати щонайменше 10 млрд грн із резервного фонду на проведення ямкового ремонту автошляхів після зимового періоду. Окремим пріоритетом стане відновлення евакуаційних та прифронтових маршрутів.

Про це під час брифінгу 5 березня повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, передає "Суспільне".

За словами урядовиці, у державному бюджеті на 2026 рік за програмою Міністерства розвитку громад та територій уже передбачено 12,6 млрд грн. Проте, з огляду на стан доріг після зими, було прийнято рішення про додаткове фінансування з резервного фонду.

Особливу увагу приділять логістичним шляхам, які мають стратегічне значення для оборони та евакуації цивільного населення. Ремонт таких ділянок фінансуватиметься зокрема і з бюджету Міністерства оборони України.

Наразі уряд спільно з Генштабом ЗСУ та профільними відомствами формує перелік пріоритетних об'єктів.

Свириденко зазначила, що уряд уже ухвалив протокольне рішення про виділення перших 3 млрд грн на невідкладні роботи. Подальше фінансування розподілятиметься поетапно відповідно до визначених потреб.