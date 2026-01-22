Від сьогодні «Укрзалізниця» змінила графік руху понад 200 поїздів

22 січня «Укрзалізниця» запровадила оновлений графік руху, який охоплює 118 поїздів далекого сполучення та понад 100 регіональних і приміських рейсів. Зміни впроваджено для вирішення проблем масових затримок, спричинених обстрілами, необхідністю об’їздів та використанням резервних тепловозів у знеструмлених регіонах.

Новий розклад базується на принципах безпеки та максимальної пунктуальності в умовах воєнного стану, повідомляє УЗ.

Адміністрація залізниці наголошує: у квитках, оформлених після 8 січня, вже вказано актуальний час. Тим, хто купував квитки через іноземні каси або онлайн-ресурси партнерів, рекомендується додатково перевірити розклад на офіційних каналах «Укрзалізниці», щоб уникнути непорозумінь.

Актуальна інформація доступна у мобільному застосунку «Укрзалізниці», на офіційному сайті перевізника, на інформаційних табло залізничних вокзалів.

