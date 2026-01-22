Данія може передати США частину Гренландії

Військові чиновники країн НАТО розглядають можливість, за якою Данія може передати США контроль над частиною Гренландії для розміщення військових баз, повідомляє The New York Times.

За даними видання, вищі військові посадові особи Альянсу обговорили компроміс, у межах якого США отримають суверенітет над невеликими ділянками гренландської території для будівництва баз. Двоє учасників зустрічі порівняли такий варіант із британськими військовими базами на Кіпрі, які залишаються територією Сполученого Королівства.

Водночас представники НАТО не знали, чи є цей план частиною угоди, оголошеної президентом США Дональдом Трампом.

У заяві Альянсу зазначено, що переговори між Данією, Гренландією та США триватимуть, а їхня мета — забезпечити, щоб Росія та Китай не отримали економічного чи військового плацдарму у Гренландії.

