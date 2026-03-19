﻿
Економіка

Українські поїзди змінять колісну базу: Іспанія дає гроші та технології

Україна та Іспанія розпочинають стратегічну співпрацю, яка дозволить українським потягам переходити з широкої колії (1520 мм) на європейську (1435 мм) без зупинок. У межах домовленостей між президентами обох країн Укрзалізниця підписала угоду про розробку інноваційної технології автоматичної зміни колісних пар.

Деталі проєкту та фінансування

Укрзалізниця стала першою компанією, яка отримала грант у розмірі 5,48 мільйона євро в межах іспанського пакета допомоги на 200 мільйонів євро. Партнерами у розробці виступлять:

  • іспанська інжинірингова компанія TRIA;

  • національний оператор інфраструктури Іспанії Adif.

Головна мета — створення інноваційного візка для вантажних вагонів, що дозволить автоматично адаптуватися під різні стандарти колії під час руху.

Чому це важливо для логістики

На сьогодні українські поїзди на кордоні з ЄС змушені проходити тривалі процедури: або повне перевантаження товарів, або заміну візків. Це суттєво уповільнює рух та збільшує витрати.

Впровадження іспанської технології забезпечить:

  • Швидкість: вагони переходитимуть на євроколію без тривалих зупинок.

  • Економію: зниження вартості логістичних операцій на кордоні.

  • Ефективність: адаптацію успішного досвіду Іспанії, яка вже багато років використовує подібні системи на своїх кордонах.

Цей проєкт є критично важливим кроком для інтеграції української залізниці до транспортної системи Європейського Союзу.

 Автор: Тетяна Андрійко

