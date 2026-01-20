Трамп поширив у соцмережі зображення, де Канада, Гренландія і Венесуела зафарбовані кольорами прапору США

Президент США Дональд Трамп поширив у своїй соцмережі Truth Social зображення, на якому Канада, Гренландія і Венесуела зафарбовані у кольори американського прапору.

Зображення, ймовірно, було згенероване штучним інтелектом. На ньому Трамп сидить за своїм столом в Овальному кабінеті.

Навпроти нього півколом розміщені європейські лідери. На стіні поруч висить карта, де США, Канада, Гренландія та Венесуела зафарбовані в кольори прапора Сполучених Штатів.

Пізніше Трамп опублікував ще одне зображення. На ньому він разом із віцепрезидентом Джей Ді Венсом і державним секретарем Марко Рубіо встановлює американський прапор на Гренландії.

ForUA нагадує, Дональд Трамп неодноразово висловлював прагнення встановити контроль над Гренландією. Уперше цю ідею він озвучив у 2019 році під час свого першого президентського терміну.

Трамп заявляє, що Данія, до складу якої як автономна територія входить Гренландія, не забезпечила належний рівень її захисту.

За його словами, острів, який має вигідне стратегічне розташування та значні запаси корисних копалин, є критично важливим для національної безпеки США.

Він також зазначає, що Сполучені Штати мають володіти ним, аби не допустити його захоплення Росією або Китаєм.

10 січня Трамп заявив про готовність Вашингтона “вжити певних дій” щодо острова навіть без згоди його населення.

У Білому домі серед можливих способів встановлення контролю над Гренландією називали застосування американських збройних сил, купівлю та інші методи.

Трамп звинуватив Данію в неспроможності нейтралізувати загрозу з боку РФ у Гренландії.

17 січня Дональд Трамп оголосив, що з 1 лютого на всі товари, які постачаються до США з Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів і Фінляндії, буде запроваджене мито у розмірі 10%. Із 1 червня воно зросте до 25%.

Він додав, що “це мито стягуватиметься доти, доки не буде досягнуто домовленості про повну і абсолютну купівлю Гренландії”.

З 15 по 17 січня Данія проводила в Гренландії навчання Арктична стійкість, у яких беруть участь європейські країни, зокрема Німеччина, Швеція, Франція та Норвегія.