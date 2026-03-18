Посольство Польщі реагує на продаж в Україні ордена Юліуша Гайнцеля

Посольство Республіки Польща в Києві разом з українськими службами з’ясовує обставини появи в інтернеті оголошення про продаж військового ордена Virtuti Militari та закликає громадськість не брати участі в аукціоні.

Про це повідомив посол Польщі в Україні Пйотр Лукасевич, інформує Польське радіо. Він уточнив, що дипломатична установа вже вжила заходів і перебуває у постійному контакті з українськими правоохоронними органами та відповідними інституціями, щоб перевірити автентичність ордена та забезпечити його збереження.

За даними Інституту національної пам’яті Польщі, на одному з українських інтернет-порталів з’явилася пропозиція продажу ордена Virtuti Militari, яким був нагороджений капітан Юліуш Роман Гайнцель — офіцер, вбитий НКВС навесні 1940 року.

Посол Лукасевич закликав утриматися від участі в аукціоні та поширювати лише офіційні повідомлення. «В умовах війни та пропагандистського протистояння будь-які дописи й заклики, які передчасно оцінюють цю справу, можуть використовуватися противниками для поширення пропаганди», — наголосив він.

Капітан Юліуш Роман Гайнцель був нащадком відомих фабрикантів у Лодзі, героєм війни з більшовиками, командував ескадроном 16-го полку великопольських уланів. За мужність на полі бою його нагородили Срібним хрестом ордена Virtuti Militari, пам’ятною медаллю за війну 1918–1921 років і Медаллю десятиліття відновленої незалежності.

У вересні 1939 року Гайнцель повернувся до активної військової служби, потрапив у радянський полон і навесні 1940 року був убитий у Харкові разом із близько 3800 польськими офіцерами. Капітан похований на Цвинтарі жертв тоталітаризму в Харкові, відкритому 17 червня 2000 року.