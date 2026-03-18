СБУ викрила операцію Росії проти угорської громади на Закарпатті

Служба безпеки України викрила операцію Російської Федерації проти угорської громади на Закарпатті, метою якої було посилення напруги у відносинах між Україною та Угорщиною.

За даними СБУ, представникам угорської спільноти на Закарпатті анонімно телефонували з українських номерів і вимагали залишити країну, погрожуючи фізичною розправою. Зловмисники представлялися учасниками «націонал-патріотичних формувань» та українськими правоохоронцями.

Служба безпеки встановила, що дзвінки здійснювалися з території Російської Федерації. Нині правоохоронці працюють над блокуванням таких дзвінків.

Прорашистський прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан неодноразово звинувачував Європейський Союз та Україну в «тиску на угорців» після домовлености про можливий вступ України до ЄС у 2027 році. Орбан зазначав, що ЄС і Україна нібито прагнуть приходу до влади угорської опозиційної партії «Тиса», щоб уникнути вето та політичного протистояння.

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що партія Орбана програє на виборах, що дозволить нормалізувати відносини між країнами.

З кінця січня 2026 року зупинено транзит нафти маршрутом «Дружба» через Україну, яким Угорщина та Словаччина отримували більшість нафти. Угорщина звинувачувала Україну у політичних причинах зупинки нафтопроводу, Київ пояснював це нападом рашистів.

Також Угорщина заблокувала позику на 90 мільярдів євро від ЄС, узгоджену наприкінці грудня 2025 року.

Крім того, 5 березня угорські правоохоронці затримали інкасаторський автомобіль українського «Ощадбанку», у якому перевозили 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота. Працівників банку тимчасово тримали під вартою, гроші та коштовності досі не повернули.