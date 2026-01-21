Трамп формує нову епоху хаосу — Foreign Affairs

Непередбачувана політика президента США Дональда Трампа веде світ до більш хаотичної анархії та прискорює занепад міжнародного порядку, сформованого після Другої світової війни, йдеться в авторській статті професора з міжнародної політики Деніела Дрезнера та професорки політології Елізабет Сондерс для Foreign Affairs.

Автори зазначають, що після 1945 року Сполучені Штати разом із союзниками створили систему правил, яка забезпечувала відносну стабільність, мир між великими державами, розвиток міжнародної торгівлі та співпраці. Водночас, за їхніми оцінками, нинішня політика Вашингтона сприяє руйнуванню цього порядку.

У статті наголошується, що Трамп не є єдиною причиною занепаду післявоєнної системи, однак у перший рік після повернення на посаду він значно прискорив цей процес. Зокрема, прагнення до територіальної експансії, за словами авторів, підриває ключову норму повоєнного світу — неприпустимість зміни кордонів силою.

Автори також звертають увагу на ослаблення внутрішніх інституцій у США, що, на їхню думку, дозволяє президентові ухвалювати зовнішньополітичні рішення без ефективних механізмів стримування.

На їхню оцінку, анархія, яка формується за правління Трампа, є більш хаотичною та наближається до гоббсівського уявлення про світ, у якому «всі воюють проти всіх», а влада не має суттєвих обмежень ані всередині держави, ані на міжнародному рівні.

Водночас автори підкреслюють, що з такого стану може постати новий порядок, однак малоймовірно, що він буде вигідним або стабільним для самих Сполучених Штатів.

