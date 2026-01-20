Демократи закликають визнати Трампа недієздатним через серйозні психічні розлади

Представниця Демократичної партії у Палаті представників США Яссамін Ансарі виступила з ініціативою усунути Дональда Трампа з посади президента, заявивши про його нездатність виконувати обов’язки глави держави.

Відповідну заяву конгресвумен оприлюднила у соцмережі X. За її словами, поведінка президента США свідчить про серйозні психічні проблеми, які становлять загрозу для країни та світу.

«Президент Сполучених Штатів має серйозні психічні розлади, що ставить під загрозу життя всіх нас. 25-та поправка до Конституції існує не просто так — ми маємо негайно її застосувати», — написала Ансарі.

До своєї публікації вона додала резонансний лист Дональда Трампа до прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре. У цьому листі Трамп прямо пов’язав свої зазіхання на Гренландію з образою через те, що йому не присудили Нобелівську премію миру.

У зверненні до норвезького прем’єра Трамп заявив, що «більше не зобов’язаний думати про мир», оскільки не отримав Нобелівську премію за припинення, за його словами, «восьми воєн».

Заява Ансарі стала черговим епізодом політичного загострення у США на тлі скандалів довкола зовнішньополітичних заяв і дій чинного президента.

25-та поправка до Конституції США була ратифікована у 1967 році після вбивства президента Джона Кеннеді. Вона регламентує порядок передачі влади у разі смерті, відставки або нездатності президента виконувати свої повноваження.

Механізм поправки запускається у разі, якщо віцепрезидент і більшість членів уряду або інший орган, визначений Конгресом, визнають президента таким, що не може виконувати обов’язки глави держави.