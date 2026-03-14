Свiт

Внучка звичайного електрика Амелі Фойгт Трехес офіційно визнана наймолодшим мільярдером на планеті

Внучка звичайного електрика Амелі Фойгт Трехес офіційно визнана наймолодшим мільярдером на планеті

Внучка звичайного електрика Амелі Фойгт Трехес офіційно визнана наймолодшим мільярдером на планеті

У списку Forbes 2026 року зафіксовано рекорд: одразу 35 мільярдерів молодше 30 років.

Але на самій вершині молодіжного рейтингу опинилися двоє 20-річних спадкоємців, які ведуть на диво закритий спосіб життя для власників багатомільйонних статків.

Йоганнес фон Баумбах довгий час утримував титул найбагатшого молодого у світі, поки його не потіснили на друге місце (він старший за свою конкурентку лише на сім тижнів).

Його статки оцінюються в $6,6 млрд. Він спадкоємець німецького гіганта Boehringer Ingelheim - найбільшої у світі приватної фармацевтичної компанії, заснованої ще 1885 року. 

Сім'я фон Баумбах відома своєю патологічною нелюбов'ю до публічності. Про Йоганнеса відомо лише те, що він мешкає в Австрії та професійно займається гірськолижним спортом і бере участь у серйозних змаганнях. Наразі невідомо, чи планує він узяти участь в управлінні сімейною імперією.

У 20 років Амелі Фойгт Трехес офіційно визнана наймолодшим мільярдером на планеті. Її капітал становить $1,1 млрд. Амелі належить 2% акцій бразильської корпорації WEG - світового лідера з виробництва електродвигунів. Компанію заснував її дід, який розпочинав як звичайний електрик.

Амелі - втілення скромності. Вона живе у Флоріанополісі, не займає жодних посад у компанії та веде закритий акаунт у соцмережах лише для своїх.

Її родина перетворила свій родовід на справжню фабрику мільярдерів: у списку Forbes 2026 значаться десятки її родичів, включаючи братів і кузин.

 Автор: Сергій Ваха

бізнесForbesрекордирейтинг мільярдерів
