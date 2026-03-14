Внучка звичайного електрика Амелі Фойгт Трехес офіційно визнана наймолодшим мільярдером на планеті

У списку Forbes 2026 року зафіксовано рекорд: одразу 35 мільярдерів молодше 30 років.

Але на самій вершині молодіжного рейтингу опинилися двоє 20-річних спадкоємців, які ведуть на диво закритий спосіб життя для власників багатомільйонних статків.

Йоганнес фон Баумбах довгий час утримував титул найбагатшого молодого у світі, поки його не потіснили на друге місце (він старший за свою конкурентку лише на сім тижнів).

Його статки оцінюються в $6,6 млрд. Він спадкоємець німецького гіганта Boehringer Ingelheim - найбільшої у світі приватної фармацевтичної компанії, заснованої ще 1885 року.

Сім'я фон Баумбах відома своєю патологічною нелюбов'ю до публічності. Про Йоганнеса відомо лише те, що він мешкає в Австрії та професійно займається гірськолижним спортом і бере участь у серйозних змаганнях. Наразі невідомо, чи планує він узяти участь в управлінні сімейною імперією.

У 20 років Амелі Фойгт Трехес офіційно визнана наймолодшим мільярдером на планеті. Її капітал становить $1,1 млрд. Амелі належить 2% акцій бразильської корпорації WEG - світового лідера з виробництва електродвигунів. Компанію заснував її дід, який розпочинав як звичайний електрик.

Амелі - втілення скромності. Вона живе у Флоріанополісі, не займає жодних посад у компанії та веде закритий акаунт у соцмережах лише для своїх.

Її родина перетворила свій родовід на справжню фабрику мільярдерів: у списку Forbes 2026 значаться десятки її родичів, включаючи братів і кузин.