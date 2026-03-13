﻿
Свiт

Країни ЄС закликають заборонити колишнім військовим РФ вʼїжджати до Шенгену

Вісім країн Євросоюзу виступають за те, щоб заборонити в'їзд до Шенгенської зони росіянам, які брали участь у війні на боці РФ. Про це повідомив президент Литви Гітанас Науседа.

Лідери Литви, Латвії, Естонії, Польщі, Фінляндії, Швеції, Німеччини та Румунії разом звернулися до голови Європейської ради Антоніу Кошти та президенки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

На думку лідерів цих держав, будь-який в'їзд колишніх російських комбатантів до Шенгенської зони є прямою загрозою для безпеки всіх країн Союзу.

ForUA нагадує, 23 лютого голова європейської дипломатії Кая Каллас заявила про роботу над забороною вʼїзду до Шенгенської зони колишнім російським військовим.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

ЄС, агресія рф, шенгенська зона
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

