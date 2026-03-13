Росіяни застосовують нові уламкові боєприпаси для FPV-дронів на Покровському напрямку

Російські війська почали застосовувати нові типи уламкових боєприпасів для FPV-дронів у зоні відповідальності 25-ї окремої повітрянодесантної бригади Збройних сил України на Покровському напрямку. Українські десантники оцінюють ситуацію там як складну, але контрольовану.

Про це в етері Армія TV повідомив начальник штабу батальйону бригади з позивним «Опер».

За його словами, російські військові постійно вдосконалюють FPV-дрони та боєприпаси до них, і українські підрозділи вже фіксують застосування нових уламкових боєприпасів.

«Противник постійно вдосконалює свої FPV-дрони та боєприпаси. Ми спостерігаємо нові уламкові боєприпаси противника. У смузі відповідальності бригади діє найпотужніший підрозділ противника — це “Рубікон”, який постійно розвивається в цьому напрямку», — зазначив військовослужбовець.

За словами офіцера, проти українських підрозділів діють військовослужбовці підрозділу Рубікон, який активно нарощує чисельність особового складу та має більше техніки, ніж інші аналогічні формування російської армії.

Водночас активність російської наземної техніки на Покровському напрямку він оцінив як низьку. За його словами, російські сили накопичують техніку на околицях Покровська, однак Сили оборони України знищують виявлені одиниці.

«Опер» припустив, що російські війська очікують сприятливіших умов для відновлення штурмових дій.

Він також зазначив, що російські безпілотники використовують для контролю маршрутів переміщення українських підрозділів і виявлення позицій операторів БпЛА.

Погодні умови, за словами офіцера, обмежують дії обох сторін, але водночас дають змогу ефективніше виявляти і знищувати живу силу та техніку російських військ.