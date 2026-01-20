17 країн допомагають Україні відновлювати енергетику після ударів РФ

Україна отримала енергетичну допомогу від 17 країн, щоб впоратися з критичною ситуацією після масованих обстрілів Росії, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
Основні поставки за країнами:
Італія: 80 промислових бойлерів для громад з пошкодженими системами опалення.
Бельгія: 22 мобільні котельні та 3 генератори для Києва, Одеси та Фастова.
Чехія: 36 генераторів для Львова, Тернополя, Києва, Дніпра, Миколаєва та Херсона; грант на 850 тис. євро для енергетичного обладнання.
Румунія: 15 акумуляторних станцій та дизельний генератор для Сумської області.
Болгарія: 17 генераторів різної потужності.
Данія: дві промислові станції безперебійного живлення та один генератор для лікарні Києва.
Хорватія: два генератори для Сумської області, ще два готуються для Київської та Сумської областей.
ЄС: 445 генераторів із резервів rescEU.
Швейцарія: чотири аварійні електрогенератори від кантону Тургау.
Молдова: 14 генераторів для Сумської області.
Норвегія, Німеччина, Австрія, Велика Британія: фінансова підтримка енергетичного сектору (від 20 млн фунтів до 200 млн доларів).
Литва: генератори, електрокомпоненти та засоби для аварійного ремонту інфраструктури.
Польща: дизельні генератори для критичної інфраструктури, ініціатива «Тепло для Києва».
Грузія: дев’ять промислових генераторів на суму понад 553 тис. доларів.
Вірменія: 10 мобільних інверторних генераторів для дитсадків, шкіл та лікарень у прифронтових регіонах.
Завдяки міжнародній підтримці українські міста зможуть відновити опалення та електропостачання у постраждалих від російських ударів регіонах.
Автор: Тетяна Андрійко