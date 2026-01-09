﻿
Столиця

Кличко закликав киян по можливості тимчасово виїхати за місто

Половина багатоквартирних будинків Києва, майже шість тисяч, наразі залишаються без теплопостачання через пошкодження критичної інфраструктури столиці внаслідок масованої атаки РФ.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. За його словами, у місті також фіксуються перебої з водопостачанням.

Комунальні служби заживили соціальні заклади, зокрема лікарні та пологові будинки, від мобільних котелень. Водночас комунальники разом з енергетиками працюють над відновленням електро- та теплопостачання в житлових будинках.

Кличко зазначив, що комбінована атака на Київ у ніч на 9 січня стала найболючішою саме для обʼєктів критичної інфраструктури столиці. Міські служби працюють у режимі надзвичайної ситуації, а погодні умови найближчими днями, за прогнозами, залишатимуться складними.

Мер також звернувся до киян із проханням за можливості тимчасово виїхати за місто туди, де є альтернативні джерела живлення та тепла.

Нагадаємо, увечері 8 січня в Києві пролунали вибухи внаслідок атаки російських безпілотників. У Деснянському районі зафіксували влучання БпЛА в дах житлового будинку. Внаслідок удару загинули четверо людей, у місті виникли перебої зі світлом і водопостачанням. Також через пошкодження контактної мережі та знеструмлення на Київщині спостерігаються затримки руху окремих пасажирських поїздів.

 Автор: Богдан Моримух

Популярнi статтi