Путін втрачає авторитет: Кремль може вдатися до жахливих провокацій

Авторитет президента російського диктатора різко падає як всередині країни, так і за її межами. Вплив Путіна зменшився в очах президента США Дональда Трампа, ключових союзників Москви та навіть військових у самій РФ. Показовим прикладом цього стала ситуація із захопленням танкера під російським прапором, яка викликала публічне спростування Кремля з боку США. Це свідчить, що Вашингтон більше не сприймає Москву як сильного гравця на міжнародній арені, повідомляє The Washington Post.

Внутрішні проблеми Кремля також стають очевидними. Ослаблення позицій влади збігається зі зростанням невдоволення росіян війною проти України та економічними труднощами. Міф про «непереможність» Росії та бездоганний імідж Путіна вже не працює: навіть пропагандистські заяви та маніпуляції перестають переконувати громадян.

У Кремлі, за оцінками WP, зростає тиск радикальних кіл, які вимагають рішучих дій для відновлення авторитету країни та її лідера. Це, на думку експертів, може призвести до провокаційних або навіть жахливих дій, спрямованих на демонстрацію сили як всередині РФ, так і на міжнародній арені.

«Падіння авторитету Путіна збігається з невдоволенням серед військових, а також із втратою довіри союзників. Кремль змушений шукати ефектні кроки, щоб показати силу», — зазначає WP.

Аналітики підкреслюють, що ослаблення позицій РФ не обмежується тільки міжнародною політикою. Внутрішні економічні проблеми, санкції та наслідки тривалої війни проти України створюють додатковий тиск на лідера Кремля. За таких умов навіть невеликі провокації можуть мати масштабні наслідки, а рішучі або агресивні дії Кремля можуть стати способом підняття рейтингу Путіна всередині країни та демонстрації сили за її межами.

Таким чином, WP попереджає, що Росія може вдатися до екстремальних заходів, аби зберегти свій імідж та вплив Путіна, що підвищує ризики ескалації на міжнародній арені.

