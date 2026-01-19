Втрати замість прориву: Кремль знову переніс строки «перемоги»

Росія перенесла дедлайн повного захоплення Донецької та Луганської областей на квітень 2026 року. Водночас реальні темпи просування російських військ і масштабні втрати свідчать, що ці плани залишаються малоймовірними. Про це повідомляє New York Post, аналізуючи ситуацію на фронті та заяви російського керівництва.

Попри спроби Кремля створити враження нібито близького прориву української оборони, реальна ситуація залишається іншою. Сили оборони України продовжують утримувати позиції, тоді як наступ російської армії просувається повільно та супроводжується значними втратами.

За даними видання, Росії досі необхідно окупувати близько 21% території Донбасу. Водночас окремі міста, які російські війська штурмують майже два роки із залученням понад сотні тисяч військових, так і не перебувають під повним контролем окупантів.

Журналісти зазначають, що у 2025 році кожен квадратний кілометр української території обходився Росії в середньому в десятки загиблих. Загальні втрати, за оцінками аналітиків, уже перевищують можливості вербування, що змушує російське керівництво ухвалювати дедалі складніші та соціально непопулярні рішення.

Після провалу плану швидкого захоплення Києва Кремль зосередив основні зусилля на Донбасі. Однак за майже чотири роки повномасштабної війни Росії так і не вдалося досягти цієї мети. Аналітики вважають, що за нинішніх темпів бойових дій повна окупація регіону можлива не раніше 2027 року, тому нові терміни, озвучені Володимиром Путіним, виглядають такими ж нереалістичними, як і попередні.

Як повідомляло раніше ForUa, Путін готує Росію до затяжного протистояння.