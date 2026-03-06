Україна почала продавати електроенергію за кордон при критично високому імпорті

Україна вперше з листопада 2025 року відновила експорт електроенергії, повідомляють аналітики енергетичного ринку. Поставки поки що здійснюються лише у окремі години доби, коли в енергосистемі з’являється тимчасовий профіцит генерації.

5 березня Україна здійснила невеликі постачання електроенергії до Молдови — близько 12 МВт·год, переважно у нічні години. На 6 березня, енергетичні компанії зарезервували на аукціонах 120 МВт·год пропускної спроможності для експорту.

Аналітики пояснюють, що надлишок електроенергії виникає лише у певні години доби через активну генерацію сонячних та атомних електростанцій, а також через зниження споживання через теплішу погоду. Водночас ситуація в енергосистемі залишається нестабільною, баланс виробництва та споживання формується фактично щохвилини.

Попри відновлення експорту, Україна продовжує імпортувати значні обсяги електроенергії. 5 березня імпорт склав приблизно 27 тис. МВт·год. Найбільше електроенергії імпортується у години вечірнього піку - близько 1,4 ГВт. Це пояснюється тим, що частина пошкоджених об’єктів енергетичної інфраструктури досі перебуває на ремонті.

Енергетики наголошують, що для мешканців Києва та інших міст відновлення експорту не означає повної стабілізації системи: експорт здійснюється лише у профіцитні години, а баланс генерації може змінюватися протягом доби.

У лютому 2026 року Україна встановила рекорд з імпорту електроенергії — 1,26 млн МВт·год, що на 41% більше, ніж у січні. Зазначається, що наразі профіцит в окремі години формується завдяки активній генерації сонячних електростанцій та загалом відновлюваних джерел енергії, а також через стабільно високий рівень виробництва на АЕС.

