Epic Fury: американська операція проти Ірану шокує витратами

Військова операція США проти Ірану під назвою Epic Fury обходиться Вашингтону приблизно у 900 мільйонів доларів на добу. При цьому більшість витрат на бойові дії не були передбачені у федеральному бюджеті, йдеться в аналізі експертів Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS).

За оцінками аналітиків, перші 100 годин операції коштували США приблизно 3,7 млрд доларів, що становить близько 891,4 млн доларів на день. Із цієї суми близько 3,5 млрд доларів не були заздалегідь закладені у бюджет.

5 березня, коли розпочався шостий день операції, президент Дональд Трамп і міністр оборони Піт Хегсет заявили, що конфлікт може тривати кілька тижнів.

На тлі бойових дій питання вартості операції активно обговорюють у Конгрес США, медіа та громадськості. Водночас оцінки витрат суттєво різняться. Аналітики зазначають, що в майбутньому витрати можуть зменшитися, якщо американські збройні сили перейдуть на дешевші боєприпаси, а інтенсивність атак іранських дронів та ракет знизиться.

Однак, за їхніми словами, загальна вартість операції значною мірою залежатиме від інтенсивності бойових дій та ефективності дій Ірану у відповідь.

