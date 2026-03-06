﻿
Війна

Окупанти розширюють контроль на Донбасі та в Запоріжжі

За даними українського аналітичного проєкту DeepState, армія країни-агресора РФ змогла просунутися на двох ділянках фронту в Донецькій та Запорізькій областях. Інформація зафіксована у останньому оновленні інтерактивної мапи.

Покровський напрямок

Російські війська розширили контроль у центральній частині населеного пункту Гришине, який розташований за кілька кілометрів на північний захід від Покровська. Аналітики значають, що цей район має стратегічне значення для контролю над підступами до міста та збільшує ризики для цивільної інфраструктури.

Запорізька область

У Гуляйполі окупанти просунулися на західній частині міста. Цей напрямок є ключовим для контролю підступів до населених пунктів на південному фронті.

Аналітики наголошують, що ситуація на цій ділянці залишається нестабільною, і зміни фронту можуть відбуватися щодня.

Українські сили продовжують обороняти позиції та відбивати спроби наступу.

Як повідомляло раніше ForUa, ВМС України знищили російський гелікоптер Ка-27 у Чорному морі.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

гуляйполеситуація на фронтіПокровський напрямокГришине
