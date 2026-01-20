Санкції проти Росії більше не відкладатимуть, - сенатор Грем

Сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем заявив, що законопроєкт про санкції проти Росії більше не буде відкладений після того, як його підтримав президент Дональд Трамп, повідомляє Fox News.

За словами Грема, цього разу законопроєкт дійсно має шанс бути прийнятим, адже президент вважає його необхідним. «Він більше не буде відкладений, тому що президент Трамп вважає, що він йому потрібен», — зазначив сенатор.

Водночас, за даними американських ЗМІ, минув уже понад тиждень після оголошення підтримки Трампом, а законопроєкт досі не потрапив на розгляд у Сенаті. Цього тижня законодавці відсутні у Вашингтоні і повернуться лише наступного тижня, головною метою їхньої роботи буде запобігання частковому закриттю уряду.

Як повідомляло раніше ForUa, Трамп заявив про готовність підтримати санкції проти РФ, але висунув умову.