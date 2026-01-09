Трамп заявив про готовність підтримати санкції проти РФ, але висунув умову

Президент США Дональд Трамп заявив, що підтримує законопроєкт про запровадження санкцій проти РФ, який був розроблений американськими законодавцями. Водночас він наголосив, що його підтримка має чітку умову, повідомляє Fox News.

Під час розмови журналіст напряму запитав президента США, чи готовий він підтримати санкційний законопроєкт, який, за його словами, вже має широку підтримку в Сенаті. У відповідь Трамп зазначив, що документ справді підтримують десятки сенаторів, однак для нього принциповим залишається питання контролю. «Я думаю, там 84 або 85 сенаторів хочуть… Так, я підтримую, але тільки якщо він буде підпорядкований мені. І, знаєте, я його підтримую», — заявив Трамп.

Згодом ведучий повторно уточнив позицію глави Білого дому щодо санкцій. У відповідь Трамп висловив сподівання, що застосовувати нові обмеження не доведеться. «Я сподіваюся, що нам не доведеться його застосовувати. У нас уже є серйозні санкції проти Росії», — наголосив президент США.

Окремо Трамп прокоментував економічну ситуацію в Росії. За його словами, російська економіка нині перебуває у дуже поганому стані. Водночас він зауважив, що Росія з економічної точки зору є більшою та потужнішою державою, ніж Україна.

Заява Трампа пролунала на тлі обговорення в Конгресі США можливого посилення тиску на Москву через її дії на міжнародній арені. При цьому позиція Білого дому щодо нових санкцій може мати вирішальне значення для подальшої долі законопроєкту.

Як повідомляло раніше ForUa, Зеленський і Трамп можуть зустрітися вже наступного тижня.