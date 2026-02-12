США можуть скасувати санкції проти РФ - Бессент

США можуть скасувати санкції проти російської нафти у разі укладення мирної угоди між Росією та Україною, заявив міністр фінансів США Скотт Бессент в ефірі Fox News. За його словами, потенційне зняття санкцій може суттєво вплинути на світові ціни на нафту.

Бессент зазначив, що у разі досягнення домовленостей із низкою країн, зокрема Венесуелою та Іраном, а також у випадку мирної угоди між РФ та Україною, на світовий ринок може надійти значний обсяг нафти. «Якщо вдасться досягти угоди з Венесуелою, Іраном, а також між Росією та Україною, ринки можуть отримати велику кількість нафти, а санкції Міністерства фінансів США будуть скасовані», — заявив він.

Як повідомляло раніше ForUa, Бессент заявив, що намір США щодо Гренландії не можна порівнювати з анексією Криму.