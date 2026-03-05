﻿
Полiтика

НАТО продовжить підтримку України попри ситуацію в Ірані, – Рютте

Союзники по Північноатлантичному альянсу мають намір і надалі надавати допомогу Україні, попри загострення ситуації в Ірані. Країни-партнери планують одночасно реагувати на виклики на Близькому Сході та забезпечувати українську сторону необхідними ресурсами для оборони.  Про це повідомляє Reuters.

Генсек НАТО Марк Рютте підкреслив, що позиція ключових країн Заходу залишається непохитною. За його словами, лідери в Європі, США та Канаді погоджуються з необхідністю паралельної підтримки обох напрямків.

"Багато лідерів у Європі, Сполучених Штатах і Канаді кажуть, що має бути «і, і»: переконатися, що як союзники ми зможемо зробити те, що американці роблять на Близькому Сході... і водночас переконатися, що Україна має все необхідне, щоб залишатися сильною в боротьбі", – сказав Марк Рютте у коментарі агентству.

Раніше ForUA повідомляв, що Рютте також заявляв, що спільні військові дії США та Ізраїлю проти Ірану можуть суттєво обмежити можливості Тегерана підтримувати російську агресію в Україні. Послаблення військового потенціалу Ірану допоможе скоротити постачання зброї, яку Кремль використовує на українській території.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

НАТОМарк Рюттепідтримка Українивійськова операція проти Ірану
