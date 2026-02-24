Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав надати Україні ракети "Томагавк" і підтримав законопроєкт про санкції проти Росії.

За його словами, законопроєкт діятиме три роки, а мита стосуватимуться лише країн, які купують дешеву російську енергію. Грем підкреслив, що посилення тиску на російський нафтогазовий сектор є ключовим кроком для завершення війни.

Сенатор зазначив, що головний рашистський ватажок не демонструє намірів припинити війну, тому США мають надати Україні додаткові ресурси, зокрема ракети "Томагавк". На його думку, ці ракети дозволять вражати заводи з виробництва дронів і ракет, що підтримують військову машину Кремля.