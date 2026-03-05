Пентагон та країни Затоки зацікавилися українськими перехоплювачами «Шахедів»

Міністерство оборони США та низка країн Перської затоки розглядають можливість придбання українських безпілотників-перехоплювачів. Про це повідомляє Financial Times, аналізуючи успіхи України у створенні бюджетних рішень для боротьби з іранськими дронами-камікадзе.

Економіка війни: дрони проти ракет

Україна стала світовим новатором, розробивши масові безпілотники, здатні ефективно збивати ворожі цілі в повітрі. Ключовим фактором стала вартість перехоплення:

Український перехоплювач: кілька тисяч доларів.

Дрон «Шахед»: близько $30 000.

Ракета системи Patriot: $3,5 млн за одиницю.

Використання високотехнологічних ракет проти дешевих БпЛА є економічно виснажливим, тому досвід України у створенні доступних засобів захисту викликав значний інтерес у Пентагону.

Чому це важливо для партнерів?

З огляду на величезні запаси іранських безпілотників у регіоні Близького Сходу, країни Перської затоки шукають ефективні та недорогі методи захисту своєї інфраструктури. Українські розробки дозволяють нівелювати перевагу ворога у кількості дешевих засобів нападу.

Наразі українські виробники продовжують вдосконалювати технології, перетворюючи країну на ключового гравця на ринку антидронових систем.