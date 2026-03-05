﻿
Свiт

Пентагон та країни Затоки зацікавилися українськими перехоплювачами «Шахедів»

Пентагон та країни Затоки зацікавилися українськими перехоплювачами «Шахедів»

Міністерство оборони США та низка країн Перської затоки розглядають можливість придбання українських безпілотників-перехоплювачів. Про це повідомляє Financial Times, аналізуючи успіхи України у створенні бюджетних рішень для боротьби з іранськими дронами-камікадзе.

Економіка війни: дрони проти ракет

Україна стала світовим новатором, розробивши масові безпілотники, здатні ефективно збивати ворожі цілі в повітрі. Ключовим фактором стала вартість перехоплення:

  • Український перехоплювач: кілька тисяч доларів.

  • Дрон «Шахед»: близько $30 000.

  • Ракета системи Patriot: $3,5 млн за одиницю.

Використання високотехнологічних ракет проти дешевих БпЛА є економічно виснажливим, тому досвід України у створенні доступних засобів захисту викликав значний інтерес у Пентагону.

Чому це важливо для партнерів?

З огляду на величезні запаси іранських безпілотників у регіоні Близького Сходу, країни Перської затоки шукають ефективні та недорогі методи захисту своєї інфраструктури. Українські розробки дозволяють нівелювати перевагу ворога у кількості дешевих засобів нападу.

Наразі українські виробники продовжують вдосконалювати технології, перетворюючи країну на ключового гравця на ринку антидронових систем.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАбезпілотникиПентагонракетидрониперехоплювач шахедів
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Смертельна загроза: у Києві вирує аномально агресивний вірус грипу
Столиця 05.03.2026 10:13:58
Смертельна загроза: у Києві вирує аномально агресивний вірус грипу
Читати
Оточення Трампа терміново шукає шлях до деескалації конфлікту з Іраном
Свiт 05.03.2026 09:54:21
Оточення Трампа терміново шукає шлях до деескалації конфлікту з Іраном
Читати
Європа повинна сісти за стіл переговорів з Росією, - Каллас
Головне 05.03.2026 09:12:29
Європа повинна сісти за стіл переговорів з Росією, - Каллас
Читати

Популярнi статтi