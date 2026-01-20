РФ не здатна закріпитися в Гуляйполі й засипає місто мінами

Російські війська не можуть утриматися в Гуляйполі, тому намагаються ізолювати місто за допомогою активних штурмів, масованих авіаударів і тотального мінування, повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. За його словами, Гуляйполе фактично перетворилося на «сіру зону». «Є позиції Сил оборони України на різних околицях, але всередині міста не може закріпитися ані ворог, ані ми. У центрі постійно тривають бойові зіткнення між штурмовими групами», — зазначив Волошин.

Він пояснив, що через неможливість захопити та утримати місто російські війська вдалися до масштабного мінування. «Саперні підрозділи противника отримали значну кількість протипіхотних і протитанкових мін ТМ-72, щоб замінувати дороги, вулиці та подвір’я. Мінування здійснюється як вручну, так і дистанційно — з використанням дронів», — повідомив він.

Волошин додав, що ситуація в районі Гуляйполя залишається напруженою вже кілька тижнів. Щодня там фіксуються десятки бойових зіткнень — як у самому місті, так і в прилеглих населених пунктах. За добу на цьому напрямку зафіксовано рекордну кількість авіаударів — 14, зокрема із застосуванням 106 керованих авіаційних бомб. Значних руйнувань зазнало селище Залізничне, яке, за словами речника, «фактично рівняється із землею».

Як повідомляло раніше ForUa, окупанти посилили тиск на Гуляйполе, Сили оборони залишили частину позицій.