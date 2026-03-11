Хвороби ясен «з’їдають» ваші кістки: вчені знайшли несподіваний зв’язок

Нове дослідження китайських вчених, опубліковане в International Journal of Oral Science, розкриває біологічний механізм, через який хвороби ясен призводять до системної втрати кісткової маси. Як з'ясувалося, ключ до розгадки лежить не лише в ротовій порожнині, а й у метаболічних змінах у кишечнику.

Пародонтит як системна загроза

Пародонтит — хронічне запалення тканин, що утримують зуб, — уже давно пов’язують із низкою серйозних патологій: від ревматоїдного артриту до фібриляції передсердь. Проте зв'язок із остеопорозом, особливо у жінок у постменопаузі, тривалий час залишався на рівні статистичних спостережень без чіткого пояснення механізмів.

Від мікрофлори рота до змін у скелеті

Група дослідників під керівництвом доктора Фанфан Сун із Стоматологічної лікарні Нанкіна встановила, що патогенні бактерії зі слини хворих на пародонтит здатні дистанційно впливати на здоров'я скелета.

Основні етапи дослідження:

Аналіз мікробіоти: У пацієнтів із пародонтитом виявили значне збільшення різноманітності патогенних бактерій у слині.

Експерименти на моделях: Миші, яким передали мікробіоту слини хворих людей, продемонстрували стрімке зниження мінеральної щільності кісток та руйнування їхньої внутрішньої структури.

Роль остеокластів: Вчені зафіксували аномальне зростання кількості остеокластів — клітин, що відповідають за руйнування (резорбцію) кісткової тканини.

Кишечник як посередник

Дослідження показало, що бактерії ротової порожнини не просто колонізують кишечник, а радикально змінюють його метаболічне середовище. Зокрема, було зафіксовано:

Пригнічення метаболізму триптофану. Зниження рівня індол-3-молочної кислоти (ILA). Саме дефіцит цієї кислоти виявився критичним: у нормі вона стримує активність остеокластів. Коли її рівень падає, руйнування кісток стає неконтрольованим.

Нові можливості для терапії

Найбільш обнадійливим результатом стало те, що пероральне введення індол-3-молочної кислоти піддослідним тваринам допомогло відновити щільність кісток та зупинити їх руйнування.

«Наші результати показують, що цілеспрямована маніпуляція метаболізмом кишкової мікробіоти може відкрити нові профілактичні та терапевтичні шляхи в майбутньому», — зазначає доктор Фанфан Сун.

Це відкриття підкреслює, що догляд за гігієною ротової порожнини є не лише питанням збереження зубів, а й важливою складовою профілактики остеопорозу та інших системних запальних захворювань.