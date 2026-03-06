Сили оборони розширюють контроль над сірими зонами

Реальні здобутки Сил оборони України у зачистці територій становлять близько 79 км², повідомляє DeepState. Проте поки що зарано зараховувати ці території до повністю контрольованих, оскільки в тилових районах досі фіксуються окремі групи противника. Якщо враховувати «сіру зону» — території, де Сили оборони були, але ворог продовжував просочуватися — становлять близько 200 км².

Наразі активні бойові дії тривають у населеному пункті Березове, де українські підрозділи намагаються зачистити село від російської піхоти. Ворог чинить опір і постійно тисне на оборонців.

Також ведуться пошуково-ударні операції на відтинку Калинівське – Новомиколаївка – Новогригорівка – Красногірське – Першотравневе – Рибне – Солодке, де зафіксовано ураження по піхоті та укриттях противника. Ворог намагається прорватися між Новогригорівкою та Красногірським і чинить активний тиск на Першотравневе.

Аналітики зазначають, що на інших ділянках, зокрема у районі Гуляйполя, противник має ініціативу, проводячи постійні штурмові дії піхотою та залучаючи бронетехніку. Нещодавно ворог завіз до лісу на північних околицях Святопетрівки близько 20 піхотинців. Експерти підкреслюють, що ця ділянка залишається єдиною, де Сили оборони досягли відчутних успіхів, тоді як інші райони залишаються зонами активного протистояння.

Як повідомляло раніше ForUa, окупанти зосереджують резерви для нового наступу на Покровськ.