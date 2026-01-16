Окупанти посилили тиск на Гуляйполе, Сили оборони залишили частину позицій, – DeepState

Російські окупаційні війська продовжують атакувати Гуляйполе Запорізької області, застосовуючи тактику штурмів малими піхотними групами. Бої тривають, зокрема, у західній частині міста. Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.

За даними аналітиків, противник постійно здійснює інфільтрацію піхоти, намагаючись закріпитися в межах міста. У результаті таких дій у нещодавньому оновленні карти зафіксовано суттєве розширення зони контролю російських сил у Гуляйполі. Зазначається, що присутність окупантів у цій частині міста фіксувалася вже тривалий час, однак згодом їхня чисельна перевага змусила українських військових залишити окремі позиції.

Аналітики також повідомляють про активні бойові дії у західних районах Гуляйполя, де противник регулярно намагається просуватися вперед. Ситуація залишається динамічною через постійні спроби російської піхоти проникати в оборонні порядки Сил оборони України.

У ніч на 16 січня підрозділи Сил оборони України завдали удару по складу боєприпасів 76 десантно-штурмової дивізії РФ, розташованому в тимчасово окупованому місті Приморськ Запорізької області. За даними Генерального штабу ЗСУ, зафіксовано влучання в ціль, наразі масштаби збитків уточнюються.