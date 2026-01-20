Погода 20 січня: без опадів, до 11° морозу

Сьогодні в Україні опадів не прогнозується. Погода буде хмарною з проясненнями. У більшості західних, північних та Вінницькій областях подекуди очікується туман. На дорогах місцями можлива ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 3–8 м/с, повідомили синоптики.

Температура повітря вночі становитиме 6–11° морозу. На півдні країни та Закарпатті — від 0 до 5° морозу.

У Києві та області – мінлива хмарність, без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 3–8 м/с. Температура повітря в столиці — 8–10° морозу. На Київщині - 6–11° морозу.

