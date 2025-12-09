Зима століття: синоптики пророкують екстремальні морози

Метеорологи та кліматологи Європи застерігають: цієї зими Німеччину та низку сусідніх країн може накрити хвиля аномального холоду. Причини пов’язані не зі звичайними сезонними коливаннями, а з глобальними кліматичними процесами.

За оцінками синоптиків, імовірність арктичних похолодань зростатиме у другій половині зими. Фахівці не виключають повторення сценарію так званої «зими століття» 1978–1979 років, коли Європу накрили тривалі морози, сильні хуртовини та транспортний колапс.

Ключовим фактором ризику є ослаблення полярного вихору — області низького тиску та холодного повітря над Арктикою, яка зазвичай стримує поширення морозів на південь. За словами синоптиків, цього року полярний вихор менш стабільний, що може дозволити арктичному повітрю проникати до Центральної та Західної Європи.

Погодні моделі на найближчі тижні наразі прогнозують відносно м’яку погоду, тож різдвяний період, імовірно, мине без сильних морозів. Водночас після свят, за даними Європейського центру середньострокових прогнозів погоди, можливе різке зниження температури. Попри те, що американське NOAA допускає тепліший за норму початок зими, ризик серйозного похолодання у січні залишається високим.

Додатковим чинником є кліматичний феномен Ла-Нінья. У NOAA підтверджують, що він триватиме щонайменше до початку 2026 року й може сприяти нижчим температурам і підвищеній вологості у Західній Європі.

У разі реалізації холодного сценарію метеорологи прогнозують встановлення високого атмосферного тиску над Центральною Європою, що означатиме сильні нічні морози, тумани та тривалу ожеледицю. Це може суттєво ускладнити транспортне сполучення, тоді як у гірських регіонах та Альпах зросте ймовірність інтенсивних снігопадів.

Фахівці наголошують, що додаткову небезпеку становлять можливі раптові збурення полярного вихору в середині зими, які здатні без тривалого попередження спрямувати арктичне повітря до густонаселених районів Європи.

