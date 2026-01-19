Бессент заявив, що намір США щодо Гренландії не можна порівнювати з анексією Криму

Міністр фінансів США Скотт Бессент стверджує, що програми Вашингтона встановлюють контроль над Гренландією принципово відрізняються від російської анексії Криму, оскільки, на його переконання, такий крок відповідає інтересам не тільки Сполучених Штатів, а й Європи та самої Гренландії.

Про це Бессент сказав в інтерв'ю NBC News. Відповідаючи на запитання, чим приєднання Гренландії до США відрізняється від дій Росії в Україні, він наголосив, що американська позиція обґрунтовується на стратегічній доцільності та спільному вигоді.

"Я переконаний, що європейці розуміють: це найкраще рішення для Гренландії, для Європи і для Сполучених Штатів", – повідомляє Бессент.

Окремо глава Мінфіну США прокоментував ідею запровадження тарифів проти восьми європейських країн, які виступають проти тиску з боку президента Дональда Трампа щодо Гренландії. За його словами, йдеться не про покарання, а про спробу запобігти серйозним кризам у майбутньому.

"Це стратегічне рішення президента. Це геополітичний, і він може вибрати економічну силу США, щоб не допустити виникнення гарячої війни", – підкреслив Бессент.

Раніше ForUA повідомляв, що лідери ЄС та їхні делегації, які тижня зустрічаються з президентом США Дональдом Трампом і представниками американської адміністрації на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, готуються зосередити увагу не на Україні, а на питаннях Гренландії та нових американських тарифах.