Понад 30 депутатів опинилися під підозрою у справі про виплати в конвертах

Наприкінці 2025 року Національне антикорупційне бюро України та САП повідомили про викриття злочинної групи народних депутатів, які систематично одержували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді. Підозрюваними стали п’ятеро депутатів від партії влади «Слуга народу». Суд обрав для них запобіжні заходи за зачиненими дверима:

Юрій Кісєль — застава 40 млн грн,

Ігор Негулевський — 30 млн грн,

Євген Пивовар і Михайло Лаба — по 20 млн грн,

Ольга Савченко — 16,6 млн грн.

За версією слідства, організатором групи була невстановлена особа з керівництва фракції «Слуга народу». Діяльність групи тимчасово призупинялася через війну, проте у серпні 2022 року виплати депутатам поновилися.

Слідство встановило, що група складалася з п’яти підозрюваних та щонайменше 30 інших парламентарів. Вони обмінювалися інформацією через спеціальну групу в месенджері WhatsApp, де вели облік голосувань та розподілу коштів.

За даними НАБУ, щомісячна сума неправомірної вигоди коливалася від 2 до 20 тисяч доларів. Загалом Кісєль міг отримати близько 145 тисяч доларів США. Підтвердженням фактів виступають аудіо- та відеоконтроль, а також дані НСРД.

Серед зафіксованих епізодів — передачі коштів 5 листопада та 4 грудня 2025 року, обговорення відсотків відвідуваності засідань та «компенсацій» за пропуски, а також заходи щодо знищення даних на телефонах учасників групи.

Свідки підтвердили систематичність передачі неправомірної вигоди ще з листопада 2019 року, а з квітня 2024-го ці операції нібито координував Кісєль.

