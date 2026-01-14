НАБУ та САП оголосили підозру Юлії Тимошенко: лідерка «Батьківщини» заявляє про політичне замовлення

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру лідерці фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко. За даними правоохоронців, політикиню викрили на пропозиції неправомірної вигоди народним депутатам за «потрібне» голосування під час розгляду законопроєктів.

Нічні обшуки та «захоплення» офісу

Події розгорнулися після того, як у партійному офісі «Батьківщини» всю ніч тривали слідчі дії. Юлія Тимошенко підтвердила факт обшуків, проте назвала їх незаконними та порівняла з силовим захопленням.

За словами лідерки партії, понад тридцять озброєних чоловіків увійшли до будівлі без пред’явлення документів та фактично тримали співробітників у заручниках. Тимошенко підкреслила, що дії силовиків відбувалися без рішення суду, ґрунтуючись лише на заявах у мережі.

Позиція Юлії Тимошенко

Політикиня категорично відкидає всі звинувачення, називаючи справу «грандіозним піар-ходом» та інструментом політичної боротьби.

Ключові тези її заяви:

Відсутність доказів: Тимошенко стверджує, що антикорупційні органи не знайшли нічого протизаконного.

Вилучення майна: У лідерки фракції забрали робочі телефони, парламентські документи та особисті заощадження, які, за її словами, задекларовані офіційно.

Політичний контекст: Вона пов’язує активізацію силовиків із наближенням виборів та спробою «зачистити конкурентів».

«Переслідування і терор — мої будні впродовж багатьох років. Мене нікому не зламати й не зупинити. І цього разу ми знову доведемо правду», — заявила Юлія Тимошенко.

Суть звинувачень НАБУ та САП

Згідно з офіційною інформацією, керівника однієї з депутатських фракцій (якою є Тимошенко) підозрюють у спробах підкупу колег по парламенту. Йдеться про системний вплив на результати голосувань у Верховній Раді через пропозиції грошової винагороди за підтримку або блокування конкретних ініціатив.

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронні органи готують клопотання про обрання запобіжного заходу.