Росія планує щодня запускати до 1000 дронів «Шахед» — Сирський

Зараз Росія виробляє майже 400 дронів «Шахед» на день, але планує наростити випуск так, щоб щодня їх можна було застосовувати до 1000 одиниць, заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За словами головкома, Україна має зірвати ці плани та створити умови для переговорів, адже «зі слабким ніхто не буде домовлятися».

Щодо перспектив завершення війни у 2026 році Сирський зазначив, що жодних ознак підготовки РФ до переговорів не спостерігається. Навпаки, спостерігається збільшення інтенсивності бойових дій, нарощення чисельності наступальних угруповань та обсягів виробництва зброї.

Сирський також підтвердив, що Росія отримує значну допомогу від союзників:

- електроніка та технології надходять із Китаю,

- боєприпаси та ракети — з Північної Кореї,

- також підтримку надає Іран.

За його словами, економічні та військові можливості РФ залишаються високими, а темпи виробництва боєприпасів і зброї лише збільшуються.

