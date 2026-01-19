Погода 19 січня: мороз та невеликий сніг

Сьогодні під впливом арктичного повітря та потужного антициклону з північного сходу в Україні збережеться морозна погода. Атмосферний тиск зростатиме. Вдень стовпчики термометрів покажуть -10…-4 °C, а на півдні та південному сході буде дещо тепліше — -6…-1 °C.

Відчуття холоду посилюватиме переважно північно-східний вітер. Опади малоймовірні. Лише на півдні місцями можливий невеликий сніг. У більшості регіонів очікується ожеледиця на дорогах.

У Києві та області – мінлива хмарність. Без опадів. Температура повітря -13…-10 °C

За прогнозом Ventusky, від сьогодні люті морози у Києві та облаасті почнуть поступово відступати. Протягом тижня денна температура коливатиметься в межах -7…-4 °C. Найвідчутніше потепління очікується 22 січня: вночі близько -6 °C, вдень — до 0 °C.

