Головне завдання української делегації у США надати реальні дані про наслідки ударів РФ, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський назвав головним завданням української делегації у США донесення американській стороні достовірної інформації про наслідки російських ударів та вплив терору РФ на дипломатичний процес. Про це йшлося у зверненні президента.

Зеленський нагадав, що представники України Рустем Умєров, Кирило Буданов та Давид Арахамія вже перебувають у США.

"Головне завдання для української делегації – дати всю реальну інформацію про те, що відбувається, про наслідки російських ударів: у тому числі наслідком цього терору є дискредитація дипломатичного процесу, люди зневірюються у дипломатії, і російські удари постійно погіршують навіть ті невеликі можливості для діалогу, які були. Американська сторона повинна це розуміти. Потрібен прогрес і щодо документів, які готувались", — заявив Зеленський.

Президент також підкреслив, що Україна ніколи не була і не буде перепоною для миру, і наголосив, що саме від партнерів залежить розвиток дипломатії.

ForUA нагадує, українська делегація у складі секретаря РНБО Рустема Умєрова, керівника Офісу Президента Кирила Буданова та голови парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії прибула до США для зустрічей з американською командою. Метою візиту є доопрацювання домовленостей про гарантії безпеки та економічне процвітання України з американськими партнерами.