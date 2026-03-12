Європарламент інтегрує Україну в оборонний ринок ЄС

Європейський парламент ухвалив рішення про створення повноцінного єдиного оборонного ринку ЄС та запропонував розглядати Україну як його невіддільну частину. Рішення було підтримане більшістю голосів під час пленарного засідання.

Євродепутати закликали поглибити інтеграцію оборонної промисловості, розвивати флагманські спільні проєкти та зменшити залежність від постачальників поза межами ЄС. В документі окремо підкреслюється, що досвід України у сфері безпеки та оборони робить її важливою складовою майбутнього європейського оборонного ринку.

Депутати наголосили на необхідності посилення оборонно-технологічної та промислової бази ЄС, спільних закупівель озброєння, довгострокового фінансування та спрощення регуляторних процедур. Вони також підтримали принцип «купуй європейське», що, на їхню думку, стимулюватиме інвестиції в дослідження, розробки та виробництво.

У другій доповіді Європарламент вказав на прогалини у системах протиповітряної та протиракетної оборони, артилерії, ракетах і боєприпасах, безпілотниках та системах боротьби з ними, військовій мобільності, кібербезпеці, штучному інтелекті та електронній боротьбі.

Депутати закликали держави активніше співпрацювати та швидше запускати спільні флагманські проєкти в рамках ініціативи готовності до оборони до 2030 року, зокрема: розвиток систем протидії дронам, спостереження за східним флангом, створення спільного повітряного щита та космічної оборонної інфраструктури.

