Буданов повідомив про початок переговорів України і США щодо миру

Українська делегація у суботу, 17 січня, прибула до Сполучених Штатів для проведення переговорів щодо можливої мирної угоди. Про це повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов.

До складу делегації увійшли також секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров та голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. У США українські представники планують зустрічі з посланником президента США Стівеном Віткоффом, зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером та міністром армії США Деніелом Дрісколлом.

«Матимемо важливу розмову з американськими партнерами щодо деталей мирної угоди. Україні потрібен справедливий мир. Працюємо на результат», — написав Буданов у Telegram.

Раніше, 16 січня, посолка України в США Ольга Стефанішина повідомляла, що переговори відбудуться у Маямі та стосуватимуться гарантій безпеки і пакета економічної допомоги обсягом 800 мільярдів доларів.

Крім того, 21 січня у швейцарському Давосі можуть відбутися переговори президента Володимира Зеленського з Дональдом Трампом за участи європейських лідерів і представників Канади. Очікується, що за підсумками контактів сторони можуть підписати фінальну угоду на 800 мільярдів доларів, спрямовану на прискорення післявоєнного відновлення України.

Минулого тижня президент Володимир Зеленський повідомляв, що двосторонній документ про гарантії безпеки для України «фактично готовий» до фіналізації на найвищому рівні з президентом США.

Візит української делегації відбувається на тлі нещодавньої заяви президента США Дональда Трампа про те, що Україна, а не Росія затримує укладення потенційної мирної угоди.