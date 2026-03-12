Токсична земля: на Закарпатті 2 гектари ґрунтів отруїли свинцем і фенолами

На Закарпатті правоохоронці повідомили про підозру посадовцю Перечинського лісохімічного комбінату через масштабне забруднення земель небезпечними промисловими речовинами. За даними слідства, через неналежне поводження з виробничими відходами було забруднено майже 2 гектари землі, а шкода довкіллю перевищила 15 млн грн.

Як встановили прокурори Ужгородської окружної прокуратури, на території підприємства, яке спеціалізується на виробництві деревно-вугільної продукції, зокрема деревного вугілля та етилацетату, тривалий час накопичували виробничі відходи — тирсу. Її складали на земельній ділянці площею 1,9 га, орендованій у територіальної громади.

Посадовець, відповідальний за поводження з відходами, не забезпечив належного контролю за їх зберіганням. У результаті небезпечні речовини почали проникати у ґрунт, що призвело до серйозного екологічного забруднення.

Згідно з висновком інженерно-екологічної експертизи, довкіллю завдано збитків на понад 15 млн грн. Найбільшу шкоду спричинило забруднення свинцем — понад 9,1 млн грн. Ще майже 6 млн грн становлять втрати через потрапляння у ґрунт фенолів — токсичних сполук, небезпечних для екосистем та здоров’я людей.

Правоохоронці інкримінують посадовцю забруднення земель речовинами, шкідливими для довкілля, через порушення спеціальних правил (ч. 1 ст. 239 КК України).

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та його відсторонення від посади. Слідство також перевіряє можливу причетність інших службових осіб підприємства до екологічного порушення.