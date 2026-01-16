Трамп все-таки

Лідерка опозиції Венесуели та лауреатка Нобелівської премії миру-2025 Марія Коріна Мачадо передала свою нагороду президенту США Дональду Трампу.

Як повідомляє Fox News, Мачадо презентувала свою медаль Трампу. "Марія вручила мені свою Нобелівську премію миру за роботу, яку я зробив. Надзвичайно гарний жест взаємної поваги. Дякую, Маріє", —сказав Трамп.

Мачадо також зазначила, що була вражена тим, наскільки добре Трамп розуміє ситуацію у Венесуелі. «Ми змогли спокійно обговорити очікування і мрії венесуельців у цей складний, але сповнений надії час», — додала Мачадо.

Водночас Норвезький Нобелівський комітет наголошує: після оголошення лауреата премію не можна скасувати, розділити або передавати іншим особам.

Це не буде першим подібним випадком: у 1943 році лауреат Нобелівської премії з літератури Кнут Гамсун подарував свою медаль Йозефу Геббельсу.

Як повідомляло раніше ForUa, Трамп не впевнений, що Зеленський хоче миру.