Гуманітарна катастрофа в Україні ставить ЄС під тиск

Масовані удари по енергетичній інфраструктурі України в умовах сильних морозів мають на меті не лише дестабілізацію життя міст, а й створення нової хвилі українських біженців та тиск на європейські столиці, повідомляє The Spectator. Після кількох невдалих зимових кампаній Кремль розглядає холод як ефективну зброю, атакуючи системи опалення, електромережі та житлові будинки, зазначає видання.

За останній тиждень Росія завдала понад 1000 ударів дронами, керованими бомбами та ракетами, включно з гіперзвуковою ракетою. Президент Зеленський назвав ці атаки «цинічним терором», адже тисячі будинків залишилися без тепла та світла, а відновлення систем у морозні дні ускладнене.

Аналітики попереджають: руйнування тепломереж взимку може змусити частину населення залишити країну, що вже частково підтверджується зростанням пасажиропотоку через кордон. Європейські країни — Німеччина, Польща, Чехія та Нідерланди — готуються до можливого нового припливу біженців, адаптуючи підходи до підтримки українців у межах бюджету та на тлі «втоми від війни».

Видання називає стратегію Кремля «диявольськи цинічною», однак попереджає, що вона може бути руйнівно ефективною.

Раніше ForUa пояснило, чому енергетична ситуація в Києві є безпрецедентною.