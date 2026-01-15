﻿
Енергетика

«Такого в світі ще не було»: чому енергетична ситуація в Києві є безпрецедентною

Ситуація з енергозабезпеченням української столиці наразі є безпрецедентною в історії. Про це заявив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко, підкресливши унікальність та складність умов, у яких опинилося місто.

За словами експерта, головний ризик полягає у поєднанні критичних руйнувань та екстремальних погодних умов.

Ключові фактори ризику:

  • Температурний режим: Атаки на інфраструктуру відбуваються при морозах до -15°C.

  • Тип системи: Київ має одну з найбільших у світі систем централізованого опалення, яка критично залежить від електроенергії.

  • Масштаб руйнувань: Фактичне руйнування енергетичних об'єктів унеможливлює звичне функціонування міських мереж.

"У світі ще не було атак по енергоінфраструктурі при -15°C у місті з централізованим опаленням, яке фактично зруйнували", — наголосив Олександр Харченко.

Експерти зазначають, що жодна інша країна не проходила подібних випробувань, тому українським енергетикам доводиться розробляти рішення в режимі реального часу, щоб запобігти колапсу системи життєзабезпечення столиці.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

КиївенергетикаОлександр Харченкоруйнування інфраструктури
