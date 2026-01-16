Україна скликає енергетичний «Рамштайн» для порятунку енергосистеми

Україна ініціює проведення спеціального енергетичного «Рамштайну» для залучення термінової допомоги від міжнародних партнерів та відновлення енергосистеми після масованих обстрілів Росії, оголосив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, зазначивши, що ініціатива реалізується спільно з Міністерством енергетики.

Основною метою є отримання від союзників фінансових внесків та конкретних зобов’язань щодо постачання критично важливого енергетичного обладнання, включно з трансформаторами, генераторами та запасними частинами для ремонту електростанцій.

«Ця платформа дозволить системно координувати відновлення енергетичної інфраструктури, зруйнованої цілеспрямованими обстрілами Росії, та зміцнити стійкість енергосистеми на випадок майбутніх атак», — підкреслили в МЗС.

Українська сторона також підтримує постійний зв’язок із Європейським енергетичним співтовариством для оперативного наповнення Фонду підтримки енергетики України, кошти якого спрямовуються на відновлення критичної інфраструктури.

Масштабні руйнування генерації та розподільчих мереж створюють загрозу гуманітарної кризи в багатьох регіонах, особливо в умовах зимових морозів. Проведення енергетичного «Рамштайну» має допомогти не лише забезпечити поточні потреби, а й децентралізувати енергетичну систему, зробивши її менш вразливою до подальших атак.

