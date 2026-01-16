Сьогодні в центрі Києва перекриють рух транспорту

У центральній частині Києва діятимуть тимчасові обмеження руху транспорту у зв’язку з візитом іноземних делегацій.

Як повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, у столиці проводитимуть охоронні заходи за участю представників інших держав. Через це на окремих вулицях у центрі міста можливе часткове перекриття руху як для приватного транспорту, так і для громадського. Він закликав водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та заздалегідь планувати маршрути поїздок, враховуючи можливі затори й об’їзди.

Управління державної охорони України зі свого боку підтвердило, що обмеження вводяться виключно з міркувань безпеки та матимуть тимчасовий характер. Точний перелік вулиць і час перекриттів можуть змінюватися залежно від пересування делегацій.

Киянам та гостям міста рекомендують стежити за офіційними повідомленнями правоохоронних органів, користуватися громадським транспортом або альтернативними маршрутами, а також враховувати можливі затримки під час пересування центром столиці.

