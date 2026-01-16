﻿
Столиця

Сьогодні в центрі Києва перекриють рух транспорту

Сьогодні в центрі Києва перекриють рух транспорту

У центральній частині Києва діятимуть тимчасові обмеження руху транспорту у зв’язку з візитом іноземних делегацій.

Як повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, у столиці проводитимуть охоронні заходи за участю представників інших держав. Через це на окремих вулицях у центрі міста можливе часткове перекриття руху як для приватного транспорту, так і для громадського. Він закликав водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та заздалегідь планувати маршрути поїздок, враховуючи можливі затори й об’їзди.

Управління державної охорони України зі свого боку підтвердило, що обмеження вводяться виключно з міркувань безпеки та матимуть тимчасовий характер. Точний перелік вулиць і час перекриттів можуть змінюватися залежно від пересування делегацій.

Киянам та гостям міста рекомендують стежити за офіційними повідомленнями правоохоронних органів, користуватися громадським транспортом або альтернативними маршрутами, а також враховувати можливі затримки під час пересування центром столиці.

Раніше ForUa писало, чому енергетична ситуація в Києві є безпрецедентною.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

іноземні делегаціїцентр Києваперекриття руху
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

США затримали вже шостий нафтовий танкер у Карибському морі
Свiт 15.01.2026 18:05:50
США затримали вже шостий нафтовий танкер у Карибському морі
Читати
САП перевіряє статки родини керівника Полтавського управління СБУ після розслідування журналістів
Суспiльство 15.01.2026 17:44:23
САП перевіряє статки родини керівника Полтавського управління СБУ після розслідування журналістів
Читати
Майже 40% викраденого Росією українського зерна потрапило до Єгипту
Економіка 15.01.2026 17:26:37
Майже 40% викраденого Росією українського зерна потрапило до Єгипту
Читати

Популярнi статтi