В центрі Києва обмежать рух до 8 грудня

У Шевченківському районі Києва до 8 грудня обмежать рух транспорту на перехресті вулиць Володимирської та Богдана Хмельницького. Обмеження пов’язані з ремонтними роботами, спрямованими на ліквідацію просадок дорожнього покриття, повідомляє пресслужба КМДА.

Ремонтні роботи проводитимуть поетапно, щоб мінімізувати незручності для водіїв. На окремих смугах проїзд буде перекрито, а частину дороги залишать відкритою.

Кївавтодор просить водіїв враховувати обмеження під час планування маршрутів і перепрошує за тимчасові незручності.

