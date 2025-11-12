﻿
Столиця

В центрі Києва обмежать рух до 8 грудня

У Шевченківському районі Києва до 8 грудня обмежать рух транспорту на перехресті вулиць Володимирської та Богдана Хмельницького. Обмеження пов’язані з ремонтними роботами, спрямованими на ліквідацію просадок дорожнього покриття, повідомляє пресслужба КМДА.

Ремонтні роботи проводитимуть поетапно, щоб мінімізувати незручності для водіїв. На окремих смугах проїзд буде перекрито, а частину дороги залишать відкритою.

Кївавтодор просить водіїв враховувати обмеження під час планування маршрутів і перепрошує за тимчасові незручності.

Як повідомляло раніше ForUa, у Києві ремонтують міст Метро.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

