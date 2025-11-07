Рух транспорту на найбільшій магістралі Києва обмежать на п’ять днів

У столиці тимчасово обмежать рух транспорту на частині Столичного шосе в Голосіївському районі. Обмеження діятимуть з 13:00 7 листопада до 6:00 12 листопада, повідомляє КМДА з посиланням на КК “Київавтодор”.

Як зазначають у корпорації, на цій ділянці проводитимуть поточний ремонт шляхопроводу на примиканні проспекту Науки до Столичного шосе.

«Роботи виконуватимуть із частковим обмеженням руху — буде перекрито одну смугу в напрямку станції метро “Видубичі”», — йдеться у повідомленні “Київавтодору”.

У корпорації перепрошують за тимчасові незручності та закликають киян і гостей столиці ураховувати обмеження під час пересування містом.

Як повідомляло раніше ForUa, київська влада виділила понад 1 млрд грн на ремонт Харківського шосе.